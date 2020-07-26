Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в эфире радиостанции «Говорит Москва» напомнил, как отличить грипп от COVID-19.

«Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы как слабость, ломота — это скорее всего грипп. Характерные симптомы для коронавируса — это потеря обоняния, потеря чувства вкуса», — рассказал он.

Врач также отметил, что коронавирусная инфекция пока до конца не изучена, поэтому может протекать совершенно по-разному, в том числе и бессимптомно.

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 16 млн

В марте ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире выявили более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.