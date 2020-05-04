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Антибиотики ни в коем случае нельзя принимать для профилактики коронавируса или любых других инфекционных заболеваний, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.

«Утверждение, что антибиотики обладают профилактическим действием при вирусных инфекциях, — один из самых больших мифов нашей медицины», — отметил он.

Специалист подчеркнул, что такое "лечение", наоборот, увеличит риск бактериальных осложнений.

«Чем активнее используются антибиотики — особенно без повода, — тем выше вероятность того, что будут распространены бактерии, устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов», — заключил Комаровский, призвав подписчиков не заниматься самолечением.

В России COVID-19 диагностировали у 145 286 человек, из них 1356 погибли, более 18 тысяч вылечились. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились как минимум 3,3 миллиона человек, 240 тысяч из них скончались.

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