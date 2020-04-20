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Доктор Билл Григгс из Королевской больницы Аделаиды в Австралии составил список правил, которые помогут людям не заразиться коронавирусом и не принести инфекцию домой. Об этом сообщает AsiaOne.

Первое правило доктора Григгса — не носить часы и украшения во время пандемии. Врач объяснил, что это позволит правильно и тщательно вымыть руки, тогда как кольцо на руке потенциально способно «спрятать» вирус от мыла.

Еще один совет — оставлять сумку дома. Чем меньше вещей вы носите с собой, тем лучше, ведь на них тоже может попасть вирус.

Следующая рекомендация Григгса: убирать мобильный телефон в пакет с Zip Lock замком, когда гаджет не используется. Врачи предупреждают, что телефон является одним из самым загрязненных предметов, которым пользуются люди. Григгс отметил, что пользоваться телефоном на улице стоит как можно реже.

Еще одно правило — поправлять маску на лице только после дезинфекции или мытья рук.

Также Григгс советует прикасаться к кнопкам лифта или клавиатуре банкомата мизинцем, а не указательным пальцем. Так снизится риск попадания вируса на лицо. Когда это возможно, врач советует открывать двери ногой или локтем.

Как сообщал «Рамблер», Всемирная организация здравоохранения назвала основными мерами профилактики коронавируса частое и тщательное мытье рук (не менее 20 секунд), кашель и чихание — только в сгиб локтя, соблюдение дистанции в местах скопления людей, а также дезинфекцию и проветривание помещений.

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