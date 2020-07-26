Главный гастроэнтеролог Москвы Дмитрий Бордин заявил в эфире «Говорит Москва», что выявить рак толстой кишки можно при помощи колоноскопии. И делать это надо в определенном возрасте.

Структуру рака кишечника составляют полипы. Эта проблема возникает после 45-50 лет, в этом возрасте и надо делать первую колоноскопию. При этом ориентироваться на симптомы невозможно. Если у человека есть родственники, у которых был рак кишечника, то ему надо узнать, в каком возрасте у них это было, и провериться заранее за 5-10 лет.

Также Бордин подчеркнул, что рак не возникает на пустом месте или сразу. Это долгий, протяженный во времени процесс.