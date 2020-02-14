Свежие раны нельзя дезинфицировать алкоголем, поскольку спиртосодержащие напитки сушат кожу. Об этом 14 февраля в эфире радио Sputnik рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

По мнению специалиста, раньше такой метод дезинфекции считали правильным, но если свежую рану залить алкоголем, то на этом участке не будет развиваться нормальная микрофлора, которая способствует заживлению. Она уточнила, что врачи уже отказываются от антисептиков на спиртовой основе, отмечает телеканал «360».

В крайнем случае, подчеркнула Ярцева, можно обработать края раны водкой или спиртом, а для промывания самой раны все же использовать медицинские антисептики или чистую воду, пишет «Федеральное агентство новостей». Любой другой алкоголь может вызвать аллергическую реакцию и сделать только хуже, пояснила специалист.

В ноябре 2019 года кандидат медицинских наук, врач высшей категории, хирург Федор Шпаченко озвучил аналогичное мнение. Алкогольные напитки, по его словам, не подходят для обеззараживания ссадин, порезов и небольших ран, равно как и не обладают дезинфицирующим средством из-за низкого содержания спирта, однако ими можно вымыть из раны бактерии, которые могли туда попасть.