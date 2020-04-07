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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, к каким негативным последствиям для людей может привести длительный карантин. Главные опасности изоляции он назвал в интервью YouTube-каналу Big Money.

По его словам, самое опасное, что могут сделать люди во время карантине, — это исключить из своей жизни физические нагрузки. Он призвал зрителей заниматься любыми доступными им видами активности, в частности, почаще заниматься сексом.

«Убираете в доме — двигайтесь как можно больше. Танцуйте, пойте, занимайтесь любовью каждый день, если есть силы, можете два раза в день», — посоветовал врач.

Он также порекомендовал меньше есть и не пить алкоголь в чрезмерных количествах. Кроме того, Комаровский посчитал карантин удачным временем для того, чтобы пообщаться с детьми и пожилыми родственниками.

«Ваши мамы и папы, которые прожили вместе по 30 лет, они уже очень сильно наговорились. Им очень тяжело друг с другом вдвоем», — отметил он.

Кроме того, Комаровский призвал не включать телевизор во время еды и использовать время обеда для общения с семьей.

Ранее Комаровский спрогнозировал, с какими глобальными проблемами человечество может столкнуться в будущем из-за коронавируса. Он отметил, что пандемия может повлечь трудности с плановой вакцинацией, а массовая дезинфекция способна вызвать рост количества аллергических заболеваний.

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