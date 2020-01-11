В новогодние праздники большинство людей отошли от своего привычного рациона, однако резкий переход к диетам может быть опаснее обжорства. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Арина Скоромная в интервью радио Sputnik в субботу, 11 января.

«Я бы рекомендовала не устраивать после таких крупных пиршеств какие-то разгрузочные дни. Это может быть вреднее и для здоровья, и для фигуры, чем нормальное питание. Такие диеты — это большой стресс для организма. Это стресс для гормональной системы, для желудка, для обмена веществ. Не нужно «садиться» на яблоки или кефир. Не нужно садиться на монодиеты после пиршеств», — сказала Скоромная.

Она отметила, что самым лучшим вариантом привести себя в форму после новогодних праздников будет возвращение к обыкновенному рациону, но с учетом некоторых ограничений.

Так, врач рекомендовала отказаться от десертов или заменить их фруктами, а на ланч вместо нескольких блюд взять только суп или курицу.

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