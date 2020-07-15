Врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что людям, страдающим от лишнего веса, стоит ограничить употребление фруктов и ягод.

Она отмечает, что содержащаяся в плодах фруктоза провоцирует накопление жировых клеток в организме. Также регулярное потребление большого количества фруктов и ягод может стать одной из причин неалкогольного цирроза печени.

По словам специалиста, проблем со здоровьем можно легко избежать, если соблюдать несколько простых правил.

—В день съедать не более 200-300 граммов. «Два яблока — хорошо. Три — уже перебор», — говорит эндокринолог.—Употреблять фрукты и ягода только после основного приема пищи.—Не есть ягоды и фрукты вечером. «В них много клетчатки, которая для переваривания требует много воды и энергии. Это может стать причиной беспокойного сна», — подчеркивает эксперт.—Не выжимать из яблок, апельсинов, винограда и других фруктов сок. «Вы примете двойной удар фруктозы и совсем не получите важной клетчатки. Употребление таких соков ведет к подагре», — утверждает Зухра Павлова.