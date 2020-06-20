Использование дексаметазона для лечения легких форм COVID-19 или профилактики заболевания может нанести вред здоровью пациента, рассказал в интервью Mpravda.com директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод) Даниэль Старобин.

Ранее минздрав Великобритании сообщил, что испытания дексаметазона продемонстрировали, что он существенно снижает риск смерти среди пациентов, которым требуется кислородное лечение. Премьер-министр Борис Джонсон на брифинге во вторник, 16 июня, назвал результаты исследований «крупнейшим на данный момент прорывом» в борьбе с коронавирусом.

«Пока вот это исследование — работа на тяжелых больных, она показала эффективность, но это совершенно не говорит о том, что стероиды могут быть эффективны в более легких формах COVID-19. Тем более я не говорю о профилактике. Там, скорее, все будет со знаком минус», — утверждает врач.

По словам доктора Старобина, действие стероидов угнетает иммунную систему, что может быть опасным при начальных и легких формах болезни.

«На сегодняшний день до сих пор в силе предостережение ВОЗ, что стероиды как таковые для COVID-19 представляют опасность. В том смысле, что, во-первых, они могут ослаблять иммунную систему, и люди, которые используют стероиды, могут легче заразиться, а те, которые уже заразились и принимают стероиды, у них заболевание может с большей легкостью развиваться, потому что подавляется сила иммунной системы. Поэтому оно (заболевание — ред.) может быстрее переходить из легкой степени в тяжелые», — пояснил агентству специалист.

При этом врач добавил, что те, кто принимает стероидные препараты на постоянной основе для лечения каких-то хронических болезней, в том числе онкологических заболеваний, ни в коем случае не должны прекращать принимать лекарства.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал «научным прорывом» результаты клинических испытаний препарата дексаметазон. Согласно результатам проведенного в Оксфорде исследования, противовоспалительный препарат снижает риск смерти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, — на 20%.

Результаты исследования британских медиков израильский специалист назвал обнадеживающими при лечении крайне тяжелых форм коронавируса. В таких случаях иммуноподавляющий эффект стероидных препаратов как раз может принести пользу.

«Логика у этого есть, потому что тяжелые формы COVID-19 опираются с точки зрения патофизиологии на то, что есть воспалительный процесс, вызванный самим вирусом, и реакция на него преувеличенная, приумноженная реакция иммунной системы организма. И эта вот умноженная реакция может привести к тому, что появляется недостаточность разных органов, начиная от дыхательной системы и всех остальных, поэтому больные умирают. Это в тяжелой форме COVID-19», — рассказал врач.

В институте пульмонологии, возглавляемом доктором Старобиным, стероиды при лечении тяжелых больных с COVID-19 не применялись, поскольку израильские врачи считают, что результаты британских медиков требуют дополнительных клинических подтверждений.

«Опять-таки еще рано говорить, является это (исследование — ред.) чем-то драматически хорошим для тяжелых заболеваний или просто так случайно получилось, потому что группа (испытуемых — ред.) больных была небольшая относительно, но это, конечно, какой-то просвет», — подытожил Старобин.