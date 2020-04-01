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Врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский напомнил, что антибиотики не действуют на вирусы, в том числе и на коронавирус. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

«Всемирная организация здравоохранения, все ученые мира доказывали нам, что профилактическая антибиотикотерапия не срабатывает. От того, что вы назначаете антибиотик до того, как возникла пневмония, вы не можете пневмонию предотвратить», — подчеркнул он.

Комаровский отметил, что, по мнению экспертов, профилактическая антибиотикотерапия, наоборот, увеличивает риск развития осложнений.

«И вдруг куча народу стали с приходом коронавируса рассказывать нам, что надо чуть ли не при первом чихе назначать антибиотики», — возмутился он.

Как сообщал «Рамблер», ранее Комаровский назвал худшие сценарии коронавируса: если человечество не приобретет иммунитет или если вирус будет мутировать и появляться снова. В таком случае создать вакцину против него не удастся.

Однако Комаровский считает это маловероятным. По его мнению, вирулентность COVID-19 снизится, вакцина в итоге появится, а наиболее уязвимые люди погибнут за один-два года.

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