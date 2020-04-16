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Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков предупредил о возможности повторного заражения новым коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Тимаков заявил, что повторное заражение будет зависеть от уровня иммунитета, который человек получит после выздоровления.

«Были случаи повторного заражения, были случаи заражения одновременно несколькими типами коронавирусов, также есть возможность заражения различными вирусами одновременно», — заявил инфекционист.

Он подчеркнул, что заразиться снова можно, если иммунитет ненапряженный или с течением времени упал уровень антител в крови. В какой форме — легкой или усиленной — болезнь будет протекать во второй раз, пока неизвестно. По мнению Тимакова, ученые выяснят это через полгода-год.

Он отметил, что иммунитет к атипичной пневмонии и ближневосточному респираторному синдрому, предыдущим коронавирусам, сохранялся у людей от полугода до четырех лет.

Как писал «Рамблер», в Китае ранее выявили несколько сотен случаев рецидива коронавируса. Ученые выдвигают разные версии о возможности заразиться им повторно сразу же после выздоровления.

В Южной Корее более 50 человек, которые излечились от COVID-19, снова сдали положительные анализы. Глава корейского Центра по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Кён заявил, что связано это, скорее всего, не с повторным заражением, а с возобновлением активности вируса.

Завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова считает, что рецидивы могут объясняться ошибкой тест-систем, ложно подтвердивших выздоровление. А глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что коронавирус, возможно, способен переходить из активной формы в хроническую.

При этом китайские власти не зафиксировали передачу коронавируса от людей, у которых выявили рецидив заболевания.

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