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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может повториться через год, а может появиться еще более агрессивная болезнь. Об этом врач-эпидемиолог Игорь Гундаров заявил «Вечерней Москве».

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией.

По словам Гундарова, профессора и доктора медицинских наук, коронавирусная инфекция является сезонным заболеванием — зимой активизируется, летом ее не будет, а следующей зимой ситуация с ее распространением может повториться.

Он назвал причиной пандемии COVID-19 нынешней зимой успехи здравоохранения — благодаря им был почти уничтожен грипп типов А и Б, а штаммы коронавируса размножились на их месте, ставшим пустым.

«Придавливая сапогом один вирус, мы взрастили на его месте другой. Коронавирус оказался более сильным чем грипп. Следующая болезнь может быть еще более агрессивной», — заявил специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины.

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