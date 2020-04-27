СПОРТ

Врач посоветовал дезинфицировать мячи и футбольные поля в Испании

03:45 27/04/2020

Врач назвал условия, при которых возможно возобновление футбольного сезона в Испании. Медик считает, что мячи и газон необходимо стерилизовать, пишут «Известия».

Президент ассоциации врачей испанских футбольных клубов Рафаэль Рамос рекомендовал проводить санитарную обработку мячей и полей в случае возобновления футбольного сезона Ла Лиги в Испании. Он призывает делать это три раза: перед игрой, в перерыве и после матча. Он считает, что эти меры сократят возможность заражения коронавирусом до минимума.

Не только Месси Лучшие команды в истории «Барселоны»По словам Рамоса, каждый игрок, который будет допущен до соревнований, будет считаться свободным от коронавируса. Футболисты не будут контактировать друг с другом так, как привыкли, они не будут держаться друг за друга при подаче угловых. Футбольные матчи в Испании не проводятся с 12 марта. Такое решение было принято в связи с распространением COVID-19. На прошлой неделе Союз европейских футбольных ассоциаций рекомендовал к европейским лигам доиграть текущий сезон после окончания пандемии короравируса. На сегодняшний день в Испании зафиксировано 226 629 случаев заражения коронавирусом, 23 190 человек скончались, 117 727 – выздоровели. Государство занимает вторую строчку в мире по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что жителям Испании в начале мая разрешат выходить на прогулки и заниматься спортом на улице.



