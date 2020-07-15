Рак щитовидной железы, как и некоторые другие виды онкологических заболеваний, опасен тем, что долгое время может протекать без каких-либо специфических симптомов. О том, как распознать болезнь, рассказала доктор медицинских наук Дина Сакаева.

шея

По ее словам, одним из ключевых симптомов болезни может служить ощущение кома в горле. Как правило, такое проявление это свидетельствует о прогрессировании заболевания.

Другие признаки рака щитовидки, такие как осиплость голоса, кашель, затрудненное дыхание, одышка, чувство першения в горле и боли в области шеи, проявляются достаточно поздно.

Появление таких ощущений, особенно если они сохраняются несколько дней, требует срочного обращения к специалисту, подчеркнула Сакаева.

Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказывал, что ощущение кома в груди может быть симптомом эзофагита, стеноза, рака пищевода. Кроме того, этот признак может сигнализировать о нервном перенапряжении, заболевании миндалин и даже остеохондрозе.

Ранее эндокринолог, диетолог и психолог Антон Поляков рассказал о том, что происходит весной с гормонами, и как на это реагируют люди с гормональными нарушениями. По его словам, проблемы с гормонами могут быть из-за неправильной работы надпочечников, половой системы, заболеваний щитовидной железы.