Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие продукты помогут восстановить слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки после воспаления.

По ее словам, в первую очередь необходимо употреблять продукты, обволакивающие слизистую желудка, например, кисель или рисовый отвар. Рядом положительных свойств также обладают фрукты, содержащие пектин. Идеальный выбор — запеченные яблоки, говорит специалист.

Кроме того, Зухра Павлова перечислила продукты, которые лишь «усугубляют поражение слизистой желудочно-кишечного тракта».

"Исключите специи (особенно перец), уксус, жареные блюда, сырые овощи, содержащие грубую клетчатку, например, капусту или сельдерей", — советует врач.

Она также добавила, что плохо пережеванная пища может повредить слизистую пищевода.