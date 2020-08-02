Отказ от ношения масок при контактах с другими людьми — одна из главных ошибок, которые совершают во время отмены ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в беседе с «Комсомольской правдой».

«Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции», — пояснил Бойцов, добавив, что ношение маски в общественных местах является знаком уважения к окружающим.

Кроме того, Бойцов предупредил об опасности самолечения. Так, например, прием некоторых лекарств без назначения врача может привести к геморрагическому инсульту или желудочно-кишечному кровотечению.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 17,3 миллиона, погибли более 675 тысяч человек.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, всего в мире зафиксировано 17,8 миллиона случаев коронавирусной инфекции, а умерли более 685 тысяч человек.

В России насчитывается 850 тысяч заболевших коронавирусом, выздоровели более 650 тысяч человек, погибло 14 128 человек.