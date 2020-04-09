Предположения о том, что у людей, переболевших корью или ветрянкой, меньше шансов заразиться коронавирусом, не имеют под собой оснований. Об этом в беседе с «Пятым каналом» рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович.

Специалист добавил, что влияние противотуберкулезной вакцины Bacillus Calmette-Guerin (БЦЖ) на COVID-19 также окончательно не доказано.

«На сегодняшний день это не более чем интересная гипотеза, она еще не до конца подтверждена, имеются только разрозненные данные, и лабораторные, и эпидемические. То есть требуется время, чтобы подтвердить», — пояснил иммунолог.

Ранее эпидемиологи из Техасского университета (США) обнаружили, что в странах, где проводилась программа вакцинации от туберкулеза, случаев заражения коронавирусом в десять раз меньше по сравнению с теми, где такой программы не было.

Другие американские эпидемиологи провели аналогичное исследование и также обнаружили связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли вакцину БЦЖ. Удалось установить, что использование этой прививки снизило уровень заражения.

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