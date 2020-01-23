Новый коронавирус — крайне нестойкий и малозаразный, поэтому передаваться через предметы и, в частности, посылки из Китая, не может. Об этом 23 января в беседе с сайтом aif.ru заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров.

«В полуторамиллиардном Китае всего около пятисот заболевших. Если бы вирус был действительно таким заразным, как, например, корь или грипп, то заболевших было бы 50 тыс.. А тут единичные случаи», — объяснил специалист.

Никифоров отметил, что, безусловно, вирус — заразен и требует принятия превентивных мер, однако об эпидемии говорить нельзя, поскольку «летальность вируса невысокая».

«При китайской пневмонии, которая была в 2003 году, была летальность 10%, то есть было бы 50 смертей. Причем одному из умерших было 90 лет, в этом возрасте человек может и без пневмонии умереть», — добавил врач.

Причиной эпидемии атипичной пневмонии в Китае в 2003 году стал коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). По мнению китайских специалистов, новый коронавирус является его ближайшим родственником.

Возможность заражения коронавирусом оценил и бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его мнению, теоретически существует возможность заразиться коронавирусом через вещи из Китая, но это респираторная инфекция, а заражение ею происходит, прежде всего, через дыхание и чихание, пишет RNS.

Первые вспышки нового вида пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, зафиксировали в конце декабря. Сейчас вирус активно распространяется по КНР. В Китае число заболевших возросло до 617 человек. Наибольшее число инфицированных — 444 случая — зарегистрировано в провинции Хубэй.

22 января сообщалось, что россияне начали отказываться от покупок в интернет-магазинах Китая из-за коронавируса.