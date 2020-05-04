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Если не получится снизить скорость распространения коронавируса, осенью россиян может ожидать вторая волна пандемии, заявил в интервью «Российской газете» доктор медицинских наук Антон Ершов.

«Потому что это — стопроцентно сезонный вирус, и осенью-зимой он будет активизироваться», — объяснил специалист.

Глава Минздрава Михаил Мурашко также ранее допустил вторую волну распространения коронавируса в России, если у жителей страны не появится популяционный иммунитет.

В России COVID-19 диагностировали у 145 286 человек, из них 1356 погибли, более 18 тысяч вылечились. В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились как минимум 3,3 миллиона человек, 240 тысяч из них скончались.

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