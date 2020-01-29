Ношение медицинской маски — один из наиболее эффективных способов защититься от возбудителя респираторных заболеваний, но на стопроцентный результат рассчитывать не стоит. Об этом 29 января сайту «Москва 24» рассказал вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов.

По словам специалиста, большинство людей носят маску неправильно. Он объяснил, что, если носить маску больше часа, она отсыревает и становится «пылесосом» для вредных частиц, включая и возбудителей респираторных заболеваний.

«Маска эффективна не столько для защиты от вирусов, сколько она помогает, если надета на больного человека либо подозревающего, что он больной», — цитирует вирусолога телеканал «360».

Вирусолог подчеркнул, что лучше всего защищают многослойные маски или респираторы, в которых используются хорошие фильтры. Последние эффективны даже против коронавируса. Вместе с тем такая защита не дает 100% гарантии от заражения.

«Полностью практически ничего не защитит от заражения, как и вакцина не защищает на сто процентов от болезни, а только от тяжелых случаев и летальных исходов», — приводит слова специалиста «Федеральное агентство новостей».

Вирус, получивший название 2019-nCoV, быстро распространился по всему миру. В частности, случаи заражения были зафиксированы в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции, Канаде и ОАЭ. По последним данным, число заболевших в Китае составило 5974 человека, было зафиксировано 132 летальных исхода.