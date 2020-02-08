Одним из факторов риска развития онкологических заболеваний является чрезмерное употребление красного мяса, прошедшего химическую обработку. Об этом 8 февраля рассказал онколог Андрей Пылев в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.

Пылев добавил, что алкоголь может способствовать появлению онкозаболевания «лишь опосредованно», тем временем кофе и шоколад могут вызвать другие патологические состояния в организме.

По рекомендациям онколога следует избегать употребления слишком горячей еды и воды.

Накануне заместитель главврача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев рассказал о своевременной диагностике как о самом простом способе снижения вероятности развития рака.

4 февраля Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике онкологических заболеваний.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» был создан федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями», по плану которого к 2024 году будет организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи и переоснащено как минимум 160 диспансеров и больниц в регионах, а также появятся 18 референс-центров, которые будут помогать ставить и проверять диагнозы с помощью самых современных методов.