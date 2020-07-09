Негативное влияние на когнитивные процессы наблюдается даже у пациентов с бессимптомной формой коронавируса.

Люди, перенесшие заражение коронавирусной инфекцией, могут в будущем столкнуться с проблемами с памятью. Развитие симптомов возможно даже в том случае, когда болезнь была перенесена незаметно или практически незаметно. Об этом рассказала президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.

Специалист отметила, что в настоящее время в обществе недооценивается опасность легкой формы COVID-19 и объяснила, что болезнь будет сказываться на когнитивных функциях долгое время даже после выздоровления.

«Ухудшается память, внимание, концентрация», — рассказал она в эфире телеканала «Россия 24».

Также возможной опасностью коронавируса является ухудшение репродуктивного здоровья у мужчин в виде снижения фертильности.

Врач заявила, что реабилитационный период после перенесения инфекции необходим не только тяжелым пациентам, но всем зараженным.