Врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев оценил необходимость ношения масок при минусовой температуре. Об этом пишет портал E1.ru News.

Он ответил на вопрос о том, стоит ли надевать средство защиты в мороз.

«Не знаю, чем работа масок при температуре ниже нуля будет отличаться от работы при температуре выше нуля. Это тот же барьер. Другое дело, что в морозную погоду маска будет покрываться инеем от дыхания, и это может быть некомфортно. Но носить маску на открытых пространствах не имеет смысла», — объяснил доктор.

По словам Соловьева, маска нужна в помещениях при скоплении людей и в общественном транспорте. В таких местах температуры ниже нуля, по его словам, быть не должно.

Если ткань маски намокла, то пора ее заменить, считает врач. Он посоветовал надевать маску не на улице, а при входе в помещение, и добавил, что через мокрую ткань сложно дышать.

Ранее главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясниковвысказался по поводу полицейских, которые задерживают людей без масок в период пандемии. По его словам, закон нужно выполнять. Однако он добавил, что ему стало стыдно наблюдать за действиями полицейских.