Группа крови — не единственный фактор, который влияет на тяжесть течения COVID-19, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» иммунолог Григорий Ефимов.

Ранее китайские, американские и иранские ученые пришли к выводу, что люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений. Чуть легче COVID-19 переносят больные с третьей и четвертой группами, а наименее уязвимыми к инфекции ученые назвали людей с первой группой.

По мнению Ефимова, это исследование представляет исключительно научный интерес, медицинского применения у него нет.

«В предыдущей вспышке коронавирусной инфекции в 2003 году тоже было такое наблюдение, что люди с первой группой крови оказываются менее восприимчивыми к этому заболеванию. Чем это объясняется, пока говорить рано. Есть некие гипотезы о том, что это могут быть антитела, которые циркулируют в крови, которые каким-то образом могут их защищать», — сказал он.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 8,8 миллиона человек, свыше 465 тысяч скончались. В России выявили 592 тысячи случаев заболевания COVID-19, 8206 человек умерли, более 344 тысяч выздоровели.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.