Главный врач калининградского роддома N4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие. Об этом пишет РИА "Новости".

Россиянок снимали на камеру в кабинетах гинекологии

Так, он сказал, что видеонаблюдение в кабинетах ультразвуковой диагностики проводится с целью контроля качества помощи и безопасности.

По его словам, снятые камерой кадры не носят личный характер. Кроме того, они снимают лишь рабочее место врача.

Также Седнев подчеркнул, что на изображении с них почти невозможно идентифицировать пациента, поскольку при монтаже камера сама автоматически затемняет позицию пациента.

Он также отметил, что с момента установки камер число жалоб на качество обслуживания в медучереждении снизилось.

До этого жительница Калининграда обратилась в региональный минздрав и прокуратуру после того как заметила в кабинете УЗИ в женской консультации видеокамеру. В обращении девушка указала, что видеосъемка нарушает ее права, и просила убрать камеры.

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