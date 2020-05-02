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Врач-физиотерапевт Семен Гальперин прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве.

По его словам, эта тенденция может наблюдаться отчасти из-за большего количества проводимых тестов. Однако он отметил, что такие данные могут отражать действительное увеличение числа заболевших.

«С другой стороны, рост эпидемии еще идет. Соответственно, по всем законам развития инфекционного заболевания, эпидемия не прекратится, пока значительное число людей не переболеют или не выработается так называемый популяционный иммунитет», — отметил Гальперин в комментарии РЕН ТВ.

Пандемия COVID-19 охватила большинство стран мира. По данным ВОЗ, вирусом заразились более 3,1 миллиона человек. Из них около 218 тысяч умерли, порядка миллиона вылечились.

Всего в России зарегистрировано 124054 случая заражения COVID-19, 1222 пациентов скончались, более 15 тысяч выздоровели. Москва находится на первом месте среди регионов по числу инфицированных — 62658 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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