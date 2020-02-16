Любой человек, который несколько часов в день проводит за компьютером рискует столкнуться с туннельным синдромом, или синдромом запястного канала. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-невролог Юрий Андрусов.

По его словам, раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, поскольку постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые, в свою очередь, давят на нерв.

«Сейчас в положении руки, когда мы держим мышку, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок. Так мы сами провоцируем туннельный синдром», — пояснил врач.

Андрусов добавил, что самой простой ортопедической профилактикой туннельного синдрома является использование ортопедического коврика или ортопедической клавиатуры.

Специалист пояснил, что на ортопедическом валике для мыши есть специальный валик, на котором лежит запястье. В этот момент оно находится в горизонтальном положении и давления на нерв не происходит.

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