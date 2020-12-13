По словам врача-оториноларинголога Анны Колесниковой, те, кто много нервничает, легко простужаются. У людей, испытывающих стресс, ослаблен иммунитет, поэтому они и заболевают быстро, и болезнь у них протекает тяжело.

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Дело в том, отметила врач, что давление на психику приводит к повышенной выработке кортизола, гормона стресса, который уменьшает запас сил и защиту в целом. В этом случае могут быть атипичные формы болезни. Заболев нестандартно, пациент может не понять, что он болеет, и заражать окружающих.

Чтобы в разы снизить вероятность простуды, медик рекомендует держать себя в хорошей физической форме, то есть иметь нормальный вес, отказаться от вредных привычек и фастфуда и как можно больше двигаться.

Кроме того, «болезнями от нервов» называют астму, мигрени, панические атаки, синдром раздражённого кишечника

Дело в том, что при стрессе сосуды спазмируются, а дыхание учащается. И если в организме имеется предрасположенность к какой-либо болезни, например, сбои в пищеварительной системе, склонность к аллергии, всё может закончиться сбоем.

Врачи советуют в этом случае пересмотреть режим дня, скорректировать образ жизни. Нужно больше гулять, качественно питаться, обязательно наладить сон. Отлично помогает успокоить психику хобби, связанное с творчеством или посильным спортом.

Как сообщалось ранее, всплеск негативных эмоций может довести до гипертонического криза или вовсе до инфаркта. Введите в свою жизнь практики эмоционального и физического расслабления — дыхательные методики, медитации.