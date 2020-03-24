Специи помогут укрепить иммунитет во время пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 24 марта, в интервью изданию «Слово и дело» рассказала специалист по оздоровительным практикам Оксана Тумадин.

По ее словам, иммунная система человека содержит в себе противовирусные программы, которые запускаются самостоятельно, но ускорить процесс и активировать дополнительные ресурсы могут помочь специи. Тумадин отметила, что они «включают» необходимы клетки для очищения организма от ненужных патогенных возбудителей.

Эксперт подчеркнула, что в рацион необходимо добавить чеснок, имбирь, куркуму и черный перец. В имбире, например, содержится большое количество витаминов С и В, которые дадут человеку дополнительные силы. Также он обладает антибактериальным действием.

Тумадин посоветовала добавлять в пищу по четверти чайной ложки куркумы, есть чеснок в любом виде, например, в салатах или натирать его на хлеб. Помимо этого, из специй даже можно делать скраб для тела.

Приобретать специи врач порекомендовала в специализированных индийских магазинах, поскольку продавцы подскажут, какие именно специи обладают антибактериальным эффектом и повышают защиту организма, отмечает «Федеральное агентство новостей».

1 марта Роспотребнадзор напомнил правила поддержания иммунитета. Сохранить его помогут здоровое питание, здоровый сон не менее восьми часов в сутки, закаливание и подвижный образ жизни.