Заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина рассказала, что следует делать для того, чтобы случайно не занести коронавирус с улицы домой по возвращении, например, из магазина.

Специалист отметила, что в первую очередь при входе в квартиру следует положить тряпку, пропитанную раствором хлора или хлоросодержащим средством.

После обработки обуви, нужно аккуратно снять печатки, защитную маску и верхнюю одежду. Использованные медицинские изделия важно утилизировать в отдельный пакет, плотно его завязав.

Если маска или перчатки многоразовые, то их нужно прокипятить и прогладить утюгом.

Верхнюю одежду необходимо вешать отдельно, предварительно вывернув наизнанку. По словам Фоминой, можно ее на пару часов вывесить на балкон.

Далее следует обработать сумку с продуктами антисептиком.

Изопропиловым спиртом необходимо обработать все, чего касался человек, когда заходил домой. Важно протереть телефон, банковскую карту и ключи», — цитирует Фомину Mosregtoday.ru.

Также врач призвала не забывать об обработке продуктов, их следует помыть с мылом. При этом покупать лучше товары в упаковках, а от изделий на развес пока отказаться.

14 апреля кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев назвал места, в которых наиболее высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией, и рассказал, как избежать заболевания.