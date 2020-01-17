Аутоиммунные заболевания являются противопоказанием для ныряния во время Крещения. Об этом в пятницу, 17 января, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа. Также специалист рассказала, что делать, если после купания стало плохо.

«Основное противопоказание к охлаждению — это аутоиммунные заболевания, когда иммунитет нападает на свой организм. Это ревматоидные артриты, артрозы — все сосудисто-составные проблемы», — сообщила медик в беседе с телеканалом «360».

Однако сейчас риски снижены, поскольку в европейской части России царит необычно теплая погода для января, считает терапевт.

«Если давление повысилось, то сразу принимаем терапию. Начиная с крепкого сладкого чая, а потом — таблеточки», — рассказала Лапа.

По ее словам, при плохом самочувствии нужно сразу же обращаться за помощью к медикам. Врачи всегда должны дежурить в местах, специально оборудованных для крещенских купаний.

Ранее в этот же день иеромонах Дмитрий Першин сообщил, что в крещенскую ночь важно прийти в храм, а также уделить внимание близким людям, сообщается на сайте kp.ru. Окунаться же в прорубь можно, если нет медицинских противопоказаний, но обязательно на трезвую голову.

Православные христиане отметят праздник Крещение Господне в ночь с 18 на 19 января. Праздник напоминает о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. По традиции вечером и в ночь перед Крещением люди окунаются в воду. Проруби и купели подготовлены по всей стране.