Врач-сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, сколько секса нужно для поддержания здоровья. Он отметил, что 2-3 раза в неделю – это «средняя температура по больнице».

Есть индивидуальные особенности и отличия. Тем более в разном возрасте разные потребности. В целом особи размножаются на пике жизненной активности. «В целом для людей среднего возраста в мегаполисах, с детьми и ипотекой плановый один раз в неделю — уже неплохо», — считает сексолог.

К тому существует не только личная, но и парная норма. У людей разные потребности, поэтому важно сглаживать противоречия. Нехорошо, когда секса нет месяцами – это грозит детренированностью. Это также ведет к эмоциональному отчуждению.

У мужчин старше 40 и тем более 50 лет возникает «синдром вдовца». Тогда организм уходит на «консервацию» и есть риск половой дисфункции. Для женщин длительные перерывы – тоже нехорошо.

Кульгавчук подчеркнул, что у ведущих половую жизнь уровень иммунитета выше. Не в разы, но если добавить здоровый образ жизни и исключить табак и алкоголь, то улучшить защиту организма можно на треть.