Тяжелые осложнения при заражении новым типом коронавируса чаще всего возникают у людей с онкологическими заболеваниями, рассказала онколог, кандидат медицинских наук, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Наталья Деньгина.

По ее словам, исследования китайских специалистов показали, что риск тяжелых осложнений (вплоть до смерти) у пациентов с онкологическими заболеваниями в пять раз выше, чем у тех, кто никогда не имел злокачественной опухоли.

«Эти результаты подтверждают, что необходимо быть особо настороженными как нам (онкологам. — Ред.), так и (прежде всего) самим пациентам с онкологией», — цитирует ее RT.

Врач объяснила, что уязвимость онкобольных объясняется иммуносупрессивным (угнетающим иммунитет) и крайне токсичным лечением рака. Оно несет риски для здоровья даже в условиях отсутствия эпидемий.

Так, при химиотерапии, например, снижается число лимфоцитов в организме, из-за чего справиться с вирусом он уже не может.

Деньгина подчеркнула, то в группе риска пациенты с любым видом рака. Кроме того, те, кто уже прошли лечение и сумели купировать осложнения тоже не должны расслабляться.

Врач добавила, что в случае обнаружения коронавируса у онкобольного, дальнейшее лечение рака стоит приостановить.

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что особенно подвержены риску заражения коронавирусом пациенты с раком, с хроническими заболеваниями, в том числе с диабетом, а также лица пожилого возраста.

2 апреля сообщалось, что ученые из Королевского колледжа в Лондоне перечислили ключевые симптомы коронавируса и отметили, что это не всегда стандартные кашель и высокая температура.