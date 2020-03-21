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Мытье носа с мылом препятствует распространению вирусов на слизистую носоглотки, заявила "Вечерней Москве" врач-терапевт Лариса Алексеева.

«Это прекрасный старинный метод, который использовали еще в советское время для профилактики вирусных заболеваний», — сказала она.

Алексеева пояснила, что содержащаяся в мыле щелочь не дает вирусам прикрепиться к слизистой. Особенно эффективно в этом плане хозяйственное мыло, добавила она.

Терапевт заметила, что постоянное мытье мылом нарушает иммунитет кожи и ее рН-баланс, а также вызывает сухость.

«Для того чтобы этого не произошло, сразу после промывания стоит смазать нос ароматическим маслом. Например, перечной мяты, корицы, гвоздики — они обладают противовоспалительным эффектом и тоже могут помочь в борьбе с болезнью. Если таких масел под рукой нет, можно использовать хоть оливковое. Или, например, детский крем, оксолиновую мазь», — приводит ее слова издание.

По словам Алексеевой, она использует обычное белое банное мыло. Вернувшись домой с улицы, медик моет руки по локоть, а также лицо, шею, уши и нос — оставляет их намыленными на две-три минуты.

«На работе, приняв нескольких пациентов, я проветриваю помещение, протираю поверхности, затем иду к умывальнику и промываю нос. То же, кстати, нужно делать и всем офисным работникам. Можно просто промыть нос пальцем, а можно набрать мыльную воду в ладони и немного вдохнуть», — посоветовала она.

Как отметила врач, чтобы не заболеть вирусной инфекцией, в первую очередь следует соблюдать дистанцию с другими людьми. Она добавила, что вирус не остается в воздухе и не стоит бояться заразиться, сев на место другого человека в такси или общественном транспорте.

В среду 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заразились более 234 тысяч человек, свыше девяти тысяч из них скончались. В России выявили 306 случаев заражения. Часть заболевших уже выздоровела.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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