Настойка прополиса является эффективным иммуностимулирующим средством в период пандемии коронавируса. Об этом на радио Sputnik рассказал врач-кардиолог Владимир Хорошев.

Эксперт отметил, что купить ее можно в аптеке или у пасечников, либо изготовить самостоятельно.

«Если дома есть прополис, то можно сделать настойку с использованием 70-градусного медицинского спирта. Если нет медицинского спирта, то можно использовать и обычную водку. Прополис натирается на терке и заливается определенным количеством спирта или водки, а потом оставляется на время. В зависимости от дозы прополиса у вас получается десяти-пятнадцати или двадцатипроцентная настойка», — пояснил Хорошев.

Он указал, что от вирусов и болезней настойка прополиса не лечит, а только укрепляет иммунитет, который помогает организму самостоятельно разобраться с заражением. Чтобы получить от данного средства максимальный эффект, стоит заглянуть в инструкцию и прочитать о наиболее подходящей дозе прополиса и способе его приема, пишет «Федеральное агентство новостей».

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