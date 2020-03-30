При грамотной борьбе с коронавирусом пандемия пойдет на спад еще до появления вакцины, считает врач-эпидемиолог Михаил Фаворов.

Эксперт прокомментировал данные американских математиков, которые подсчитали, что при соблюдении карантина COVID-19 будет распространяться крайне медленно.

Эпидемиолог подчеркнул, что если 90% населения будут соблюдать изоляцию, а 10% продолжат нарушать карантин, победить эпидемию не удастся.

«Очаги новых заражений будут регистрироваться и дальше…Поэтому так важно оставаться в домашних условиях, отменить выезды куда-либо. Равнодушное отношение к таким опасным заболеваниям не проходит бесследно», — цитирует его 29 марта «Вечерняя Москва».

Фаворов также указал, что победить коронавирус также поможет объективное освещение проблемы и серьезное отношение к ней.

По его словам, в случае с атипичной пневмонией SARS, вспышка которой произошла в Китае в 2002 году, власти не объявили тревогу вовремя.

«Сколько человек на самом деле забрал тот вирус — одному богу известно, потому что врачи не сумели его ликвидировать и никаких принципиальных мер ни медики, ни власти страны не провели, в результате чего вирус разлетелся по миру», — указал ученый.

Он отметил, что в этот раз Пекин отреагировал быстро, и эпицентр распространения вируса – город Ухань с 11 млн населения – был закрыт на карантин. А для нарушителей ввели от 10 лет до пожизненного срока лишения свободы.

31 марта Госдума рассмотрит восемь законопроектов, предусматривающих уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, штрафы за невыполнение правил поведения при ЧС и разрешение дистанционной продажи рецептурных лекарств.

В настоящее время в российских регионах введен режим самоизоляции. Граждан просят не выходить из дома без крайней необходимости.

В России всего выявлено 1836 случаев заболевания, скончались 17 пациентов.

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