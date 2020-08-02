Врач-гепатолог, заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого МГМУ имени Сеченова Чавдар Павлов рассказал радио «Говорит Москва», какие симптомы свидетельствуют о заболевании человека гепатитом B.

По его словам, на ранней стадии специфических симптомов не бывает, они проявляются на «далеко зашедших стадиях» — это увеличение объема живота или отеки на ногах.

Однако точно определить наличие вируса гепатита B поможет анализ крови — полимеразная цепная реакция на возбудитель этого заболевания.

Также врач предупредил о факторах риска, которые могут привести к гепатиту B. Среди них ожирение и злоупотребление алкоголем.

«Поражение печени у людей с избыточной массой тела, с сахарным диабетом второго типа, это основные факторы, которые приводят к развитию заболеваний печени. Мы не должны и забывать про алкоголь», — пояснил он.

При этом сочетание алкоголя с вирусами и ожирению провоцирует ускоренное развитие стадии поражения печени, ведущее к осложнениям.

Значительная часть людей, инфицированных вирусом гепатита B, может узнать о своей болезни лишь тогда, когда она перейдет в хроническую форму, иногда через несколько десятилетий после инфицирования. Не зная о заболевании, они могут передавать его другим людям.

Инфекции гепатита В могут стать хроническими и приводить к развитию цирроза и рака печени.