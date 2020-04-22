Бездумное использование мобильных телефонов во время режима самоизоляции может навсегда испортить зрение навсегда. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал кандидат медицинских наук, главный детский офтальмолог минздрава Ростовской области Александр Ушников.

Врач подчеркнул, что мобильный телефоны необходимо использовать только для звонков и отправки коротких сообщений.

На второе место по вредоносности специалист поставил планшеты Он отметил, что многие мамы включают детям мультфильмы на устройстве, чтобы они не мешали взрослым. Ушников отметил, что этого делать нельзя.

«Лучше играть, рисовать, что-то мастерить, читать детям книжки. Но никак не напрягать их органы зрения такой нагрузкой», — сказал врач.

Кроме того специалист посоветовал не проводить много времени за компьютером или ноутбуком. Он рекомендовал чередовать работу и отдых, чтобы дать глазам отдохнуть.

«Для взрослого возможны подходы к компьютеру пять-шесть раз в день примерно по часу с перерывом хотя бы в 30 минут», — пояснил Ушников.

Офтальмолог добавил, что слишком длительное нахождение у экрана становится причиной головной боли, слезотечения, покраснения глаз, затуманенного зрения вдаль.

Ранее в апреле диетологи дали советы по правильному питанию в условиях самоизоляции. Так, эксперты советуют придерживаться средиземноморской диеты, богатой овощами и фруктами, а также включить в свой рацион рыбу и яйца.