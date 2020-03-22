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Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов оценил виды транспорта с точки зрения их безопасности в условиях распространения коронавируса.

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Инфекционист отметил, что наиболее высоким риск "подхватить" вирус будет в том транспорте, где максимальная "скученность" людей.

Метро, как считает медик, не так опасно, поскольку там будет вводиться системы тепловизоров и фильтрации воздуха.

«Самый безопасный — это личный транспорт», — сказал Викулов в интервью телеканалу «Звезда».

При этом между автобусами и такси следует выбирать последний вид передвижения, считает врач. Однако беспокоиться нечего, ведь в Москве весь общественный транспорт снаружи и внутри — валидаторы, поручни, турникеты, а также жилые подъезды домов обрабатываются специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором, заключил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день количество заразившихся во всем мире превысило 314 тысяч человек, большинство из них выздоровели, однако свыше 13 тысяч скончались. По последним данным, в России зафиксированы 367 случаев инфицирования. Часть из заболевших уже выздоровела.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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