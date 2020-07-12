Врач-терапевт Леонид Звонков рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», какие продукты могут вызвать анафилактический шок.

«Самые мощные аллергены: арахис, шоколад, креветки, рыбный и молочный белок, бытовая химия, духи или ароматические добавки», — заявил Звонков.

По его словам, люди зачастую могут не знать о своей реакции на какой-либо продукт, поэтому заранее защититься от потенциальной проблемы нельзя.

При этом специалист отметил, что существует специальный препарат-автоинъектор с адреналином, который мгновенно снимает анафилактическую реакцию и может спасти человека.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве в субботу во время свадебного банкета умерла 25-летняя невеста. Сообщается, что причиной смерти девушки стал анафилактический шок, вызванный орехами.