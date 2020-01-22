Варикозное расширение вен у женщин и мерцательная аритмия у мужчин могут стать причинами отрыва тромба. Об этом 21 января рассказал академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности Юрий Беленков.

Специалист отметил, что причиной тромбоза может быть генетическое заболевание крови. При этом чаще отрыв тромба случается у женщин. Приводит к этому варикозное расширение вен таза и нижних конечностей, а также длительное пережатие сосудов.

В то же время кардиолог отметил, что смерть от тромбоэмболии встречается реже, чем от разрыва аневризмы головного мозга, поэтому стоит чаще проходить обследования.

«Если вы видите, что у вас отекает одна нога, расширены вены — сходите к врачу, чтобы сделать ультразвук периферических поверхностей глубоких вен, чтобы узнать, нет ли тромба. Даже в самых тяжелых случаях ставится кава-фильтр, который препятствует прохождению тромба», — цитирует Беленкова «Взгляд».

В декабре медики назвали симптомы формирования тромбов в сосудах. По их словам, важно обращать внимание на изменение цвета кожи.