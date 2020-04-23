У людей, употребляющих алкоголь и наркотики, шансы заразиться коронавирусной инфекцией существенно ниже, чем у тех, кто обходит такие вещества стороной. Об этом украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил в четверг, 23 апреля, отвечая на вопросы подписчиков о пандемии в YouTube-канале.

Комментируя поговорку «Зараза к заразе не пристает», приведенную в качестве примера одним из подписчиков, Комаровский в подчеркнул, что не видел статистики по зараженным среди алкоголиков и наркоманов. При этом врач высказал мнение, что у людей с зависимостью есть одно неожиданное преимущество в борьбе с инфекцией: они постоянно находятся в самоизоляции, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«У них крайне ограниченный контингент знакомых. Поэтому у них не так много шансов подцепить коронавирус. И так от общества давно самоизолировались», — констатировал он.

При этом главный специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на чрезвычайные ситуации Катерина Смолвуд подчеркнула, что курящие люди в случае заражения коронавирусом подвержены более тяжелому протеканию у них заболевания COVID-19.

Ранее в этот же день инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков высказал мнение, что в Москве пик заражения коронавирусной инфекцией, скорее всего, придется на майские праздники, передает НСН.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случая заражения, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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