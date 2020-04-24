Все новости на карте

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал десять основных правил посещения магазинов в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Правило первое — составьте план покупок. Два — идите в знакомый магазин, чтобы вы знали, что там где лежит. Третье — избегайте часа-пик», — сказал он в ходе обращения на своём канале в YouTube.

Кроме того, Комаровский рекомендовал брать с собой антисептик и держать дистанцию от других людей как минимум в метр.

«Носите маску. Не прикасайтесь к своим глазам, рту и носу. Дезинфицируйте ручки тележек и корзин санитайзером. Тщательно мойте руки после посещения», — отметил врач.

Ранее профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Михайлов в беседе с НСН дал рекомендации по профилактике коронавируса.

Видео дня. Ивлеева нарисовала картину голой грудью в эфире с Тимати