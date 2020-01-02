Самое эффективное действие на организм человека оказывает прием сразу всех витаминов и минеральных веществ. О порядке их приема рассказал эксперт ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев

По его словам, витамины группы В, которыми богаты мясо и мясные продукты, необходимы для регуляции белкового и энергетического обмена.

«Наш мозг лучше осуществляет свои функции в сочетании с магнием, марганцем, калием… с витамином А, в сочетании с витаминами С и Е, а также цинком», — цитирует Сергеева RT 2 января.

Курс витаминов надо принимать в течение одного месяца, особенно после перенесенных простуд.

Для сохранения витаминов и минералов на зиму надо солить и мариновать мясо, овощи, фрукты и ягоды, посоветовал врач. Как он отметил, ориентация на свежие импортные овощи и фрукты оправданна не всегда, так как производители не всегда соблюдают сроки вызревания плодов и они поступают в Россию с минимальным количеством витаминов.

По мнению специалиста, организм человека разучился вырабатывать необходимое ему количество витаминов, поэтому необходим прием этих веществ.

«Для получения необходимого количества витаминов и минералов мы должны употреблять рационы питания, в два раза превышающие наши физиологические возможности», — сказал он.

В декабре заместитель главврача по нефрологии московской клинической больницы №2 Надия Фролова отметила, что принимать витамин D стоит только под контролем медиков.