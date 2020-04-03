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Карантин и самоограничение являются лучшим способом борьбы с коронавирусом, пока нет эффективного лекарства от него, считает врач-пульмонолог, заведующий сомнологическим кабинетом Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Александр Пальман.

Президент России Владимир Путин в четверг в обращении к гражданам страны сообщил, что режим нерабочих дней продлен до 30 апреля в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

«К сожалению, сейчас лекарств от коронавируса, которые могли бы предотвратить или однозначно эффективно лечить, нет. И поэтому — что в Средние века, что в конце 19 века, что в начале 20 века, что сейчас — в таком случае ничего лучше карантинных мероприятий человечество не придумало. Поэтому единственный сейчас реальный способ добиться того, чтобы это не превратилось в какую-то массовую катастрофу, — это действительно какая-то изоляция и самоограничение», — рассказал Пальман в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что именно карантин сейчас может помочь избежать пика заболеваемости, снизить нагрузку на медицинские структуры.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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