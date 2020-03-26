Все новости на карте

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что к утру 25 марта среди его пациентов было 104 человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Накануне, 24 марта, в больнице было 82 пациента с коронавирусом.

По словам Проценко, за сутки из больницы выписались 54 человека, у которых коронавирус не подтвердился.

На лечении остается 380 человек. У 147 из них — пневмония без подтвержденного коронавируса. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся десять человек, на аппарате ИВЛ — один, тест на коронавирус у него отрицательный.

Как сообщал «Рамблер», количество пациентов с коронавирусом в России за прошлые сутки выросло на 57 человек, до 495. Из них 22 пациента уже выздоровели и выписались из больниц.

Смертей из-за коронавируса в стране пока не зарегистрировали. Одна из пациенток — 79-летняя женщина со множеством хронических заболеваний — скончалась. Вскрытие показало, что причиной ее смерти стала не вызванная коронавирусом пневмония, а оторвавшийся тромб.

Видео дня. Туалетную бумагу надо?