Доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Бойцов назвал главную ошибку в пандемию коронавируса.

По его словам, одной из серьезных ошибок, которые совершают сейчас люди, это отказ от ношения защитных масок.

Байцов напомнил, что в общественном транспорте и в любом другом месте, где есть скопление людей, необходимо надевать маску.

«Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции», — рассказал он в интервью kp.ru.

Академик РАН отметил, что в России заболеваемость коронавирусом в целом снижается, но медленно, во многом потому, что люди пренебрегают средствами защиты.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.