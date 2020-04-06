Медицинская маска как средство защиты от коронавируса уступает в эффективности респиратору. Об этом на своем Youtube-канале рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, существуют разные фильтры. В частности, FFP2 задерживает до 95% «гадостей в воздухе», а FFP3 — 98%. Первый нужен врачам для защиты от потенциальной угрозы, второй предназначен для медиков, контактирующим с зараженными людьми.

«Если врач подходит к зараженному пациенту… то на нем может быть только респиратор с уровнем защиты FFP3», — сказал специалист.

Комаровский добавил, что медицинские маски не защищают от заражения здоровых людей, они нужны для предотвращения распространения вируса от заболевших. Он пояснил, что рекомендация ВОЗ носить маски всем предполагает, что носителем инфекции может быть любой человек, даже не подозревающий о собственном заражении.

Кроме того, врач подчеркнул, что ношение двух или трех масок одновременно не повысит уровень защиты от вируса, и призвал не поправлять ее во время ношения и не стягивать с лица, если необходимо что-то сказать.

Ранее 6 апреля правительство России установило ограничения на продажу масок и перчаток: на каждом этапе продаж цена на них может повышаться не более чем на 10% и не более чем на 10 копеек за штуку.

По состоянию на 6 апреля, в России диагностировано 6343 случая заболевания COVID-19, из них 954 — за последние сутки. 406 человек вылечились. 47 пациентов скончались.

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