Специалист считает, что иногда сахарный диабет может быть не просто диабетом, а симптомом рака поджелудочной.

Американский гастроэнтеролог Марк Уолес назвал один симптом рака поджелудочной железы, который и сам является болезнью — это сахарный диабет. Сейчас диабет широко распространен, такой диагноз ежегодно слышат миллионы людей.

Но все же сахарный диабет второго типа связывают с образом жизни — он чаще всего развивается постепенно из-за неправильного питания, недостатка физической активности, вредных привычек и лишнего веса. Диагностируется он в основном у людей старше 45 лет, но может появиться и раньше.

Как отметил Уолес, иногда сахарный диабет обнаруживают у человека, который ведет здоровый образ жизни, следит за здоровьем и имеет нормальный вес. И в таком случае, как считает врач, имеет смысл провести дополнительное обследование в поисках рака поджелудочной.

Дело в том, что опухоли поджелудочной очень сложно диагностируются и зачастую их находят уже в запущенной стадии. Но рак поджелудочной способен, и нередко так и происходит, провоцировать диабет.

Поэтому, если у больного нет факторов риска, особенно, если он молод, не лишним будет провести дополнительные обследования, чтобы исключить рак поджелудочной. Как добавил Уолес, сейчас диагностика шагнула вперед, но все же рак поджелудочной очень коварен, ведь у него почти никогда не бывает симптомов на ранней стадии.

Ранее ученые обнаружили неизвестное ранее смертельное заболевание.