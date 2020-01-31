Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает россиянам, так как заражению данным заболеванием подвержены в основном жители КНР. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«Нам этот вирус не угрожает, мы приняли хорошие меры безопасности. Обратите внимание, что, в основном, заражаются китайцы. Они имеют предрасположенность к пневмонии, потому что у них большая загазованность воздушной среды, особенно в городах: в Ухане, Шанхае. Нам беспокоиться не о чем», — пояснил Комаров «Газете.Ru».

Появились подробности о пациентах с коронавирусом в России

Он напомнил, что сейчас все летальные исходы в результате заражения коронавирусом зафиксированы именно в Китае.

Ранее в России выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV. Случаи выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области.

Видео дня. Россияне заблокированы на лайнере в Италии